Negativschlagzeilen: Marc Terenzis Ex sorgt sich um Sohn (8)

Die Vorwürfe tangieren viele in seinem Umfeld. Vor wenigen Monaten wurde Marc Terenzi (45) mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Dem Sänger wurde von seiner Ex-Freundin vorgeworfen, ihre minderjährige Tochter sexuell belästigt zu haben. Gegen den Strafbefehl legte der TV-Star Einspruch ein. Doch die negative Presse schlägt große Wellen – auch bei seiner Familie. Jetzt meldet sich eine andere Ex-Freundin zu Wort, die auch ein Kind mit Marc hat.

Myriel Brechtel und der 45-Jährige waren rund drei Jahre ein Paar und bekamen zusammen einen Sohn namens Brady. Der Achtjährige bekommt mittlerweile auch die Vorwürfe um seinen Vate mit. "Es ist nun mal der Papa und er liebt seinen Papa. Es ist viel Arbeit, ihm das zu erklären", klagt Myriel im Interview mit RTL über die Missbrauchsvorwürfe. Sie betont aber, dass Marc kein schlechter Mensch sei: "Marc ist ein guter Vater, ich kenne ihn nur als guten Vater und ich kann mir diese Vorwürfe schwer vorstellen." Sie wolle Sohn Brady schützen und verteidige daher den Musiker vor ihm.

Im Oktober hatte das Amtsgericht Borna einen Strafbefehl gegen Marc erlassen. Er hätte eine Strafe in Höhe von 1000 Euro zahlen müssen, wenn er nicht Einspruch eingelegt hätte. "Warum ein mutmaßlicher Griff an den Po jetzt mit einem Strafbefehl geahndet wird, ist nicht nachzuvollziehen. Zumal es diesen Griff an den Po niemals gegeben hat", betonte danach sein Anwalt Dr. Andreas Hohnel gegenüber Bild.

