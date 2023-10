Marc Terenzi legt jetzt Einspruch gegen den Strafbefehl ein!

Marc Terenzi (45) muss sich gerade einem Gerichtsstreit stellen. Dem gebürtigen US-Amerikaner wird von einer Ex-Freundin – deren Tochter betroffen gewesen sein soll – vorgeworfen, dass er eine Minderjährige sexuell belästigt habe. In diesem Fall wurde vom Gericht vor wenigen Tagen bereits ein Strafbefehl erlassen, in dessen Zuge der Musiker eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro zahlen muss. Doch Marc legt jetzt Einspruch gegen die Entscheidung des Gerichts ein!

Dr. Andreas Hohnel – der Strafverteidiger des einstigen Boygroup-Stars – betont jetzt gegenüber Bild, dass sich er und sein Mandant "mit aller Entschiedenheit" gegen den Strafbefehl wehren werden. "Wir haben selbstverständlich Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt", erklärt der Jurist und fügt hinzu: "Warum ein mutmaßlicher Griff an den Po jetzt mit einem Strafbefehl geahndet wird, ist nicht nachzuvollziehen. Zumal es diesen Griff an den Po niemals gegeben hat."

Schon auf Social Media wehrte sich Marc vor einigen Monaten alle Vorwürfe von sich. Er hob in seiner Instagram-Story hervor: "Mir ist es aber sehr wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise."

