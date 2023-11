"Promi Big Brother" fährt in zweiter Woche miese Quoten ein

Promi Big Brother zieht wohl nicht mehr allzu viele Zuschauer in seinen Bann! Aktuell flimmert die elfte Staffel der beliebten Reality-TV-Show über die Bildschirme. Schon seit über einer Woche wohnen Jürgen Milski (60), Paulina Ljubas (26) und Co. im Container und stellen sich den Challenges des großen Bruders. Doch zum Start in die zweite Woche kann Promi BB quotentechnisch nicht mehr punkten!

Bereits am Sonntag hatten die Einschaltquoten der Show zu wünschen übrig gelassen. Laut DWDL hatte der Marktanteil der Zielgruppe bei rund sieben Prozent gelegen. Am Montag ging es noch mal runter. Nur etwa 360.000 Menschen schalteten ein, was knapp 6,9 Prozent entspricht – nur halb so viel wie beim "Promi Big Brother"-Staffelauftakt vergangene Woche.

Und das, obwohl die Montagabend-Show ziemlich spannend war – denn nach Patricia Blanco (52) musste ein weiterer Bewohner den Container verlassen. Die Promis hatten die Qual der Wahl zwischen Peter Klein (56), Philo Kotnik und Ron Bielecki (25). Letztendlich musste der Magier seine Koffer packen.

Anzeige

SAT.1 / Nadine Rupp / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Anzeige

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Anzeige

Sat.1 Jochen Schropp, Philo Kotnik und Marlene Lufen bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de