Das hat Philo nach seinem Promi-BB-Exit als Erstes gemacht!

Er hat es sich gut gehen lassen! Bereits seit über eine Woche sitzen die Stars im Promi Big Brother-Container fest und müssen dort einiges über sich ergehen lassen. Vor allem an der Essenssituation haben die Promis ordentlich zu knabbern: Seit ihrem Einzug ernähren sich die Bewohner der härtesten Promi-WG Deutschlands fast ausschließlich von Haferflocken. Besonders den Magier Philo nahm die ganze Situation so sehr mit, dass er überlegte hinzuschmeißen. Schließlich wurde er von den Bewohnern herausgewählt. Nun berichtet Philo gegenüber Promiflash davon, was er direkt nach seinem Auszug gemacht hat!

In einem Interview mit Promiflash spricht der Mentalist über die Zeit nach seinem Auszug. Direkt als Erstes habe er sich um seine Nahrungsaufnahme gekümmert, wie er erklärt: "Ich habe eine Cola getrunken und ich habe mich in der 'Late Night Show' schön mit Chips vollgestopft, weil ich einfach ultimativ Hunger hatte." Gewogen habe er sich zwar noch nicht, die Haferflocken-Diät habe ihm aber dennoch einige Kilos von den Hüften gezaubert, wie er feststellt. An den Erfolg wolle er nun weiter anknüpfen.

Die Meinungen der Zuschauer über Philos Auszug sind zwiegespalten. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zeigen sich einige User froh über seinen Rauswurf. "Wird nicht großartig auffallen", schreibt ein Nutzer. Doch wieder andere hätten ihn gerne noch weiter gesehen. "Schade, er war neben Manu (40) und Marco (21) mein Favorit", schwärmt ein Fan.

Philo Kotnik bei "Promi Big Brother"

Philo Kotnik bei "Promi Big Brother"

Philo Kotnik, Mentalist

