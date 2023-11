Philo muss Promi-BB-Container verlassen: Das sagen die Fans!

Der nächste Bewohner muss seine Koffer packen! Seit mehr als einer Woche hausen die Stars auf engstem Raum im Promi Big Brother-Container. Als Erste war am Samstag Patricia Blanco (52) rausgewählt worden. Am Montag stand die zweite Entscheidung an: Die Bewohner mussten zwischen Philo Kotnik, Ron Bielecki (25) und Peter Klein (56) wählen. Letztendlich entschieden sie sich dazu, den Magier heimzuschicken. So finden es die Fans, dass Philo rausgeflogen ist!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram kommentierten nach der Entscheidung zahlreiche User. Viele finden es nicht besonders schlimm, dass der Zauberer gehen musste. "Wird nicht großartig auffallen" und "Oh Mann, ich mag den Philo nicht. Finde es unmöglich, den Leuten zu sagen, ihr könnt mich wählen und dann übel nehmen. Echt link", lauten zwei Kommentare. Einige sind über seinen Exit jedoch ziemlich traurig. So meint ein Fan beispielsweise: "Mit Philo habe ich absolut null gerechnet. Schade, er war neben Manu (40) und Marco (21) mein Favorit."

Ein ebenso zwiegespaltenes Meinungsbild lässt sich bei einer Promiflash-Umfrage [Stand: 28. November, 9:50 Uhr] feststellen: 52,9 Prozent (409 Stimmen) der Teilnehmer sind nicht überrascht davon, dass Philo als Zweiter seine Koffer packen musste. Mit 47,1 Prozent (354 Stimmen) sind nur ein paar Menschen weniger der Meinung, dass sich sein Exit schon angebahnt hat.

