Dritter Exit: Jürgen Milski rechnete mit seinem Promi-BB-Aus

Er hatte schon eine gewisse Vorahnung! Bei Promi Big Brother steuern die verbliebenen Stars so langsam auf die Finalwoche zu. Es wird also Zeit, dass die Promis, einer nach dem anderen, das Feld räumen. Patricia Blanco (52) machte den Anfang, Philo zog nach. Am Dienstagabend war es dann auch für Jürgen Milski (60) so weit: Der einstige Big Brother-Sieger musste den Container verlassen. Davon scheint er allerdings nicht überrascht zu sein: Jürgen rechnete mit seinem Exit!

"Nach der Diskussion, die ich mit Paulina (26) hatte, war mir das vollkommen klar", gibt der 60-Jährige im Promiflash-Interview zu. Die Zuschauer würden solch eine Aktion nicht verzeihen. Er habe sich selbst nicht mehr erkannt: "So kennt mich keiner. So bin ich nicht. Da hab ich selber von mir ein Bild gezeigt, worüber ich mich auch erschrocken habe." Den Disput bereue er zutiefst und würde mittlerweile anders handeln: "Erst mal das Gehirn einschalten und dann reden."

Über die Aussprache sei Jürgen sehr froh: "Wir haben beide eingesehen, dass wir Fehler gemacht haben, Paulina und ich. Und haben uns danach in den Arm genommen. Eigentlich waren wir vorher schon fein, obwohl wir gar nicht darüber geredet haben."

Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

©SAT.1/Willi Weber Paulina Ljubas bei "Promi Big Brother" 2023

