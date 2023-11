Geht bald mehr? "Bauer sucht Frau"-Elke zieht in Hans' Haus

Hans und Elke nähern sich immer weiter an – jetzt auch räumlich! Der Pferdewirtschaftsmeister und die 62-Jährige hatten bereits beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest miteinander geflirtet, was das Zeug hält. Auch während der Hofwoche warfen sie sich immer wieder verliebte Blicke zu. Die beiden trennte bisher jedoch immer ein kleiner Fußweg voneinander. Nun darf Elke vom Ferienhaus in Hans' eigenen vier Wände ziehen!

In der aktuellen Folge der Kuppelshow schlägt der Nordrhein-Westfale seiner Auserwählten vor, sich in seinem Gästezimmer niederzulassen – unter anderem, weil sich Feriengäste angemeldet haben. "Elke hat die ersten Nächte bei mir im Ferienhaus übernachtet. Ich wollte ihr auch die Möglichkeit geben, bei mir auf dem Hof anzukommen", erklärt Hans. Er möchte seiner Herzensdame jetzt sein eigenes Reich zeigen. "Dann machen wir das", sagt Elke daraufhin mit einem Lächeln im Gesicht.

In Hans' Zuhause und ihrem Gästezimmer angekommen, ist Elke total begeistert: "Ich sehe, dass er sich so viel Mühe gegeben hat, es schön zu machen – mit Details, mit Dekoration." Sie fühle sich total willkommen. Aber auch der staatlich geprüfte Landwirt könnte wohl kaum glücklicher sein: "Ich freue mich total darauf, was jetzt weiter passiert."

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

RTL Hans und Elke bei "Bauer sucht Frau"

RTL Deutschland Hans, Pferdewirtschaftsmeister

RTL Hans und Elke, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

