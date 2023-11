Mit Ex Peter im Badefass: Iris Klein heult über Ehe-Aus!

Jetzt kommt es zur nächsten Konfrontation! Iris Klein (56) ist vergangene Woche in den Promi Big Brother-Container gezogen und ist dort nach monatelanger Funkstille erstmals auf ihren Noch-Ehemann Peter Klein (56) getroffen. Zu einer kleinen Aussprache kam es bereits, aber sonst reden die beiden kaum miteinander. Der große Bruder fordert sie nun aber auf, bei einem gemeinsamen Bad im Holz-Whirlpool über die schönen Momente ihrer Ehe zu reden – und dabei kommen Iris die Tränen!

Zwischen quietschgelben Badeenten kommt es zu einem hitzigen Gespräch der beiden Mallorca-Auswanderer. Statt über nette Erinnerungen ihrer Beziehung zu sprechen, wird wieder die Trennung und angebliche Affäre des Malers thematisiert. "Ich kann nicht über schöne Momente reden, wenn es so viele schlechte gab. Und du hast alles weggeworfen – für was?", wirft die 56-Jährige ihrem ehemaligen Partner mit Tränen in den Augen vor. Peter weicht seiner Ex aus – er will nicht schon wieder darüber reden: "Darum geht es jetzt nicht – es geht um die schönen Dinge." Er fand beispielsweise ihren Urlaub in Amerika toll.

Bei ihrer ersten Aussprache fand Peter noch liebevolle Worte für Iris. "Sie war ja nicht nur meine Frau, sondern auch meine beste Freundin. Ich habe alles mit ihr geteilt", meinte der 56-Jährige, während seine Noch-Ehefrau wieder mit den Tränen kämpfte. Sie betonte, dass sie es mittlerweile bereue, wie emotional sie zur Zeit der Trennung reagiert hatte.

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

