Wegen Ex Peter: Iris Klein vergießt bei Promi BB Tränen

Dieses Thema scheint sie noch sehr aufzuwühlen. Seit Anfang des Jahres stehen Iris Klein (56) und ihr Noch-Ehemann Peter Klein (56) im Fokus der Öffentlichkeit: Der Schlagersänger soll eine Affäre mit Yvonne Woelke (42) gehabt haben – seitdem herrscht zwischen dem einstigen Paar Funkstille. Im Container von Promi Big Brother trafen Iris und Peter erstmals wieder aufeinander – und das scheint vor allem Iris sehr aufzuwühlen.

In einem Gespräch mit Mitbewohnerin Yeliz Koc (30) lässt die 56-Jährige ihre Ehen Revue passieren – denn Iris war ganze dreimal verheiratet! So gab Iris mit 17 Jahren ihrem ersten Ehemann das Jawort, doch die Beziehung ging schnell in die Brüche. "Dann habe ich meine Jugendliebe wiedergetroffen. Er sagte, er will noch ein Kind und vier Wochen später war ich dann schwanger", erinnert sich Iris. Nachdem auch diese Ehe scheiterte, heiratete sie den gelernten Maler. "Peter war der einzige Mann, den ich je geliebt habe", gesteht die Mama von Daniela Katzenberger (37). "Na ja, das ist jetzt Vergangenheit. Es war ja nicht alles schlecht. Das waren ja nicht 20 Jahre nur Horror!", gibt Iris zudem wenig später unter Tränen im Sprechzimmer zu.

Wie sehr Iris unter der Trennung von Peter litt, wurde während einer hitzigen Auseinandersetzung im Container deutlich. "Wo war ich am 2. Februar? Im Krankenhaus mit einer Überdosis Schlaftabletten. [...] Du hast mein Leben zerstört", konfrontierte die TV-Bekanntheit ihren Noch-Ehemann. Doch Peter sah die Schuld nicht bei sich: "Da kann ich nichts für."

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de