Nach Liebes-Dramen: Arielle Rippegather ist wieder glücklich

Ist er der Richtige für Arielle Rippegather (33)? Die Reality-TV-Bekanntheit hatte in den vergangenen Monaten nicht wirklich Glück in Sachen Liebe. Vor allem das Drama mit Mike Cees machte ihr zu schaffen. Laut ihr waren die beiden ein Paar – der Ex von Michelle Monballijn stritt dies jedoch ab. Jetzt scheinen die schweren Zeiten aber vorbei zu sein. Denn Arielle ist happy mit einem neuen Mann an ihrer Seite!

In der Show B:REAL – Echte Promis, echtes Leben stellte sie den Zuschauern bereits einen ganz besonderen Mann vor: Seven! Er war Arielles allererster Freund gewesen – jetzt sind die Gefühle wieder hochgekocht. "Mit Seven läuft es sehr gut, wir sind nur beieinander. [...] Es fühlt sich einfach richtig an", erklärte sie im TV. Mittlerweile scheint es auch ernst zu sein – denn die DSDS-Bekanntheit teilt nun ein Bild mit ihm!

Auf Social Media postet Arielle eine Aufnahme, auf der die beiden ziemlich vertraut wirken. Das Ganze verseht sie mit einem roten Herz-Emoji. Sind sie und Seven also nun ein Paar? Vor wenigen Wochen plauderte sie im Promiflash-Interview aus, dass sie sehr glücklich mit ihm sei: "Es sind die Anfänge einer Beziehung."

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, TV-Darstellerin

Anzeige

RTLZWEI Arielle Rippegather, "B:Real"-Star

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de