So sehr litt Hotelangestellter unter Gil Ofarims Vorwürfen!

Gil Ofarims (41) Aussagen schlugen hohe Wellen! Der Musiker hatte 2021 behauptet, von dem Hotelmitarbeiter Markus W. in Leipzig diskriminiert worden zu sein – wegen seiner Kette mit Davidsternanhänger. Der Angestellte verklagte den Sänger daraufhin wegen Verleumdung. Vor Gericht gestand der Angeklagte im Zuge eines Vergleichs, sich die Geschichte nur ausgedacht zu haben. Gil kommt schlussendlich mit einem blauen Auge davon – Markus W. machte zuvor aber die Hölle seinetwegen durch!

Wie RTL aus dem Gerichtssaal berichtet, habe der fälschlich Beschuldigte in den vergangenen zwei Jahren schlimme Stunden erlebt. Das Video mit Gils Vorwürfen habe sich für ihn angefühlt, als habe ihm jemand "den Teppich unter den Füßen" weggezogen. Markus W. sei in dieser Zeit für zehn Tage untergetaucht, weil er Morddrohungen bekommen habe, und habe sich zudem in psychologische Behandlung begeben – weil er an Schlaflosigkeit und Nervosität gelitten habe.

Trotz dieser schweren Zeit nahm der ehemalige Hotelier die Entschuldigung von Gil vor Gericht an. Der Sänger muss nun 10.000 Euro an mehrere Organisationen zahlen – nach dieser Zahlung wird das Verfahren eingestellt. Auch ein Schmerzensgeld steht derzeit noch im Raum.

Getty Images Gil Ofarim, Mai 2019

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim mit seinem Anwalt Alexander Stevens

Bieber, Tamara/ Action Press Gil Ofarim 2019 in Berlin

