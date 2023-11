Travis Kelce genießt an Thanksgiving ein Festmahl von KFC

Er hat es wirklich getan! Travis Kelce (34) und Taylor Swift (33) entzückten vor einigen Wochen ihre Fans, als sie ihre Liebe zueinander offiziell machten. Laut Gerüchten sollen die Turteltauben sogar bereits Pläne für ein gemeinsames Weihnachtsfest schmieden. Doch einen anderen Feiertag konnten sie wohl nicht zusammen verbringen: Der NFL-Star kündigte kürzlich an, Thanksgiving alleine zu feiern und plauderte aus, dass er vorhabe, bei KFC zu essen. Nun macht die Fast-Food-Kette Travis' Bestellung öffentlich!

Auf X bestätigte das Restaurant, dass der Sportler bei ihnen Essen geordert hat und verrät sogar, woraus die Bestellung bestand: "56 Hähnchenteile, 80 Hot Wings, dreimal Kartoffelpüree mit Soße in Cateringgröße, zweimal Mac and Cheese und zwei Maiskolben" habe sich der Footballer an dem Feiertag liefern lassen. Ob er die Bestellung alleine verspeist hat, ist nicht ganz klar.

Allerdings hatte er bereits vor einigen Tagen verkündet, am amerikanischen Erntedankfest alleine zu sein: "Ich esse bei KFC, weil ich niemanden hier haben werde", offenbarte er damals in seinem Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce". Daraufhin bot ihm sein Bruder Jason Kelce (36) an, bei ihm zu essen. Doch die Einladung scheint Travis nicht angenommen zu haben.

Taylor Swift und Travis Kelce in New York

Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Travis Kelce, NFL-Spieler

