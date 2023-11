Baby Nummer vier: Conor McGregor ist wieder Vater geworden!

Conor McGregor (35) könnte wohl nicht glücklicher sein! Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und Dee Devlin gehen bereits seit 15 Jahren zusammen durchs Leben. Doch ihre gemeinsame Zeit genießen die beiden nicht allein, denn sie sind Eltern von drei Kindern, was sie im Netz auch gerne ihren Fans zeigen. Nun wächst die Familie aber noch weiter, denn: Conor McGregor und Dee begrüßen ihr viertes Kind auf der Welt!

Mit dieser freudigen Neuigkeit meldet sich der Kampfsportler jetzt auf der Plattform X zu Wort. "Mein kleiner Junge ist geboren! Mama und Baby geht es hervorragend", freut sich der gebürtige Ire. Stolze 3,7 Kilogramm bringt sein Sohn auf die Waage, weshalb sich der vierfache Papa einen kleinen Scherz nicht verkneifen kann: "Erstklassiges irisches Doppel-Champion-Rindfleisch!" Bislang verrät der Familienvater aber noch nicht, auf welchen Namen sein kleiner Wonneproppen hört.

Im vergangenen Juni hatte Conor seine Fans darüber in Kenntnis gesetzt, dass er und Dee ein weiteres Kind erwarten. "Ich habe drei Kinder. Ich habe zwei Jungen und ein Mädchen. Mein ältester Sohn Conor Jr. ist sechs, meine Tochter Croia [ist] acht, und mein jüngerer Sohn Rian ist gerade zwei geworden. Es läuft also gut. Außerdem ist ein weiteres Kind auf dem Weg, wir sind also sehr glücklich damit", hatte er in der Sendung "Live With Kelly and Mark" verkündet und geschwärmt: "Es passieren eine Menge großartiger Dinge. Ich bin sehr gesegnet. Ich bin sehr dankbar."

Dee Devlin und Conor McGregor mit ihren drei Kindern

Conor McGregor mit seinem Baby Rían, Mai 2021

Dee Devlin und Conor McGregor in Cannes, Mai 2022

