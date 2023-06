Conor McGregor und seine Dee erwarten ihr viertes Kind!

Conor McGregor (34) wird zum vierten Mal Papa! Seit rund 15 Jahren gehen der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und seine Liebste Dee Devlin gemeinsam durchs Leben. In den darauffolgenden Jahren machten ihre drei Kinder die kleine Familie komplett. Doch damit sollte anscheinend die Planung noch nicht abgeschlossen sein – denn freudige News machen jetzt überraschend die Runde: Conor und Dee erwarten ihren vierten Nachwuchs!

Das gab der 34-Jährige voller Stolz in der Sendung "Live With Kelly and Mark" bekannt: "Ich habe drei Kinder. Ich habe zwei Jungen und ein Mädchen. Mein ältester Sohn Conor Jr. ist sechs, meine Tochter Croia [ist] acht, und mein jüngerer Sohn Rian ist gerade zwei geworden. Es läuft also gut. Außerdem ist ein weiteres Kind auf dem Weg, wir sind also sehr glücklich damit." Außerdem verriet Conor, dass er und seine Verlobte in wenigen Wochen das Geschlecht erfahren werden. "Es passieren eine Menge großartiger Dinge. Ich bin sehr gesegnet. Ich bin sehr dankbar. Jeden Tag lächle ich zu Gott auf und danke ihm", schwärmte der Sportler abschließend.

Für Conor könnte es aktuell also nicht besser laufen – denn nach einer unfreiwilligen Pause wegen eines Knöchelbruchs wird er nun bald auch wieder kämpfen dürfen. Das verkündete der UFC-Chef Dana White (53) in einer Sondermeldung: Conor werde bald gegen seinen Kollegen Michael Chandler in der UFC-Serie "The Ultimate Fighter" antreten.

Anzeige

Instagram / deedevlin1 Dee Devlin und Conor McGregor mit ihren drei Kindern

Anzeige

Instagram / deedevlin1 Conor McGregor mit seiner Verlobten Dee Devlin

Anzeige

Getty Images Conor McGregor bei einem UFC-Fight in Abu Dhabi im Januar 2021

Anzeige

Denkt ihr, Conor wird das Geschlecht verraten, wenn es so weit ist? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de