"Was für eine Frau": Conor McGregor schwärmt von Verlobter

Conor McGregor (34) ist hin und weg von seiner Partnerin! Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer ist seit vielen Jahren glücklich vergeben: Dee Devlin ist seit 2008 die Frau an der Seite des Profisportlers. Der dreifache Nachwuchs ist der ganze Stolz des Pärchens und machte das Familienglück perfekt. Vor zwei Jahren überraschten sie erneut ihre Fans, als die beiden ihre Verlobung bekannt gaben. Jetzt widmete Conor seiner Liebsten rührende Zeilen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Dee einen süßen Schnappschuss von ihrer Familie: Auf dem Foto posiert die Blondine mit ihrem Partner und den gemeinsamen Kindern. Während sich das Paar umarmt, hält die 35-Jährige ihren jüngsten Sohn Rian auf dem Arm. Töchterchen Croía hingegen schmiegte sich an ihren Papa und strahlte dabei in die Kamera. Conor ließ den Beitrag nicht unkommentiert und schwärmte: "Was für eine Frau. Wir lieben dich so sehr Mami."

Dass die Turteltauben ein Herz und eine Seele sind, stellte Dee bereits im August unter Beweis. Auf ihrem Instagram-Profil war zu sehen, dass sie sich den Namen ihres Liebsten unter ihrer Brust tätowieren ließ. "Meine Welt. Ich werde dich für immer aus ganzem Herzen lieben", schrieb die sie unter den Aufnahmen.

