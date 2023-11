"Bauer sucht Frau"-Siegfried weint über Verlust des Vaters

Bauer Siegfried zeigt seine emotionale Seite! Bei Bauer sucht Frau sucht dieses Jahr wieder so mancher Landwirt nach der großen Liebe. Mit von der Partie ist auch der Bullenzüchter Siegfried. Nachdem es zwischen seinen Herzdamen in der Hofwoche zum Streit kam, zeigte er sich pragmatisch und traf eine schnelle Entscheidung. Doch er hat auch eine zarte Seite: Siegfried erzählt nun unter Tränen, wie hart der Verlust seines Vaters für ihn war!

Beim RTL-Bauernreporter Ralf spricht Siegfried jetzt offen über die schwere Zeit. Vor rund einem Jahr ist sein Vater verstorben: "Das ist mir schon nahegegangen." Der Hesse kämpft mit den Tränen. Sein Vater sei immer sein Ansprechpartner gewesen. Besonders die gemeinsamen Gespräche fehlen ihm nun. Vater und Sohn hatten zuvor das Fachwerkhaus, das bereits seit fünf Generationen in der Familie ist, geteilt. "Dass gar niemand im Haus ist, da habe ich schon ein Problem mit", gesteht Siegfried.

Auch deswegen würde er sich über eine Frau an seiner Seite freuen – Siegfried möchte endlich wieder nach vorne blicken. Dabei hat der 63-Jährige einiges zu bieten. Ganze zehn Traktoren nennt er sein Eigen – vom Vintage-Modell, das so alt ist wie sein Besitzer, bis zum neuen Flitzer in seiner Lieblingsfarbe Rot ist alles dabei. Seine potenzielle Partnerin hat die freie Wahl: "Sie kann sich aussuchen: Ich will den fahren, oder den..."

RTL Siegfried, "Bauer sucht Frau"-Single 2023

RTL Siegfried und Simone

RTL / Stefan Gregorowius Patricia, Siegfried und Simone bei "Bauer sucht Frau"

