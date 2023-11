Bequem statt sexy: Jennifer Garner in Sneakern auf Premiere!

Lust auf was Bequemes! Jennifer Garner (51) ist seit Jahren im Filmbusiness. Ihre erste Hauptrolle ergatterte die Schauspielerin 2001 in der Actionserie "Alias". Kein Wunder also, dass die gebürtige Texanerin auf sämtlichen Events zu sehen ist – selbstverständlich auch auf der Premiere ihres neuen Films "Family Switch". Da sie sich bestens auskennt, hat sie scheinbar mitgedacht und vorgesorgt: Jennifer trägt Sneaker auf dem roten Teppich!

Normalerweise taucht die Brünette bei schicken Veranstaltungen mit einem glamourösen Kleid oder einem Zweiteiler auf, zu denen sie die gesamte Zeit über Schuhe mit hohen Absätzen anzieht. So trägt sie auch zu der Vorstellung der neuen Netflix-Komödie ein rotes, ärmelloses Minikleid und schwarze Riemchensandalen – jedenfalls zu Beginn. Später tauscht die Dreifachmama ihre schicken Heels gegen ein Paar bequeme Sneaker aus. Diese passen optisch aber auch gut zu ihrem Look und darin lässt es sich bestimmt um einiges länger aushalten.

Dass die 51-Jährige nicht nur schick, sondern auch sportlich kann, zeigte sie bei einem Ausflug mit ihrem Sohn Samuel. Das Duo erschien gemeinsam bei einem Basketballspiel der Golden State Warriors gegen die Los Angeles Lakers. Sie saßen in der ersten Reihe und verfolgten gespannt den Verlauf des Matches.

Getty Images Jennifer Garner im April 2023

Getty Images Jennifer Garner und ihre Kollegen

Photo by Ronald Martinez/Getty Images Jennifer Garner mit ihrem Sohn beim Spiel der LA Lakers, März 2023

