Mit Mama: Fin Affleck erstmals seit Namensänderung gesehen!

Das Kind von Ben Affleck (51) und Jennifer Garner (51) verkündete vor Kurzem eine Namensänderung und heißt jetzt Fin Affleck (15). Nun wurde der Promisprössling zum ersten Mal, seit die Bekanntgabe die Runde machte, gesehen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt der Teenie ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Cargohose und schwarze Sneaker mit unterschiedlich farbigen Socken. Ansonsten fällt auf den Bildern vor allem Fins Frisur auf. Seit Februar ist der Nachwuchs des "Gone Girl"-Stars mit einem Buzzcut unterwegs. Bei dem Ausflug mit von der Partie ist auch Mama Jennifer. Die "30 über Nacht"-Darstellerin genehmigt sich noch eine Maniküre in einem Nagelstudio, bevor die beiden gemeinsam abdüsen.

Fin verkündete den neuen Namen auf der Beerdigung von Jennifers Vater. "Hallo, mein Name ist Fin Affleck", hörte man im Livestream der Trauerfeier auf Facebook. Zu dem bedauerlichen Anlass trug das Stiefkind von Jennifer Lopez (54) einen schwarzen Anzug mit einer schwarzen Krawatte und las einen Bibelvers vor. Auch die anderen beiden "Bennifer"-Nachkommen Violet Affleck (18) und Samuel Affleck (12) verabschiedeten sich in der Messe von ihrem Opa und trugen etwas vor.

Die bunte Patchworkfamilie scheint bestens zu funktionieren. Laut einem Insider von Us Weekly ist es beiden Mamas unglaublich wichtig, gut zu harmonieren. Sie sollen häufig kommunizieren, um alle Termine unter einen Hut zu kriegen. Allerdings hat auch die "Love, Simon"-Darstellerin manchmal Zweifel an ihrem Geschick als Mutter. "Es ist wirklich hart, nicht zu sagen: 'So sehe ich dich' oder 'Ich finde, du solltest es tun'", hatte sie gegenüber People zugegeben.

MEGA / Jose Perez Fin Affleck in New York, August 2022

Getty Images Schauspielerin Jennifer Garner im November 2023

