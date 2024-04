Jennifer Garner feiert Geburtstag erstmals ohne ihren Papa

Jennifer Garner (52) hatte gestern ihren großen Tag – der Filmstar feierte seinen 52. Geburtstag. Doch in diesem Jahr muss sie diesen erstmals ohne ihren Papa William John Garner verbringen. Er verstarb vor wenigen Wochen im Alter von 85 Jahren. Vor seinem Tod plante die "30 über Nacht"-Berühmtheit eine große Party mit ihrer Familie und den besten Freunden, wie sie People in einem Interview verriet. Sie plane diesen Tag, um "etwas zurückzugeben". "Für mich bedeutet der Tag sowas wie 'Okay, wie kann ich mich auf das neue Jahr freuen? Wie kann ich neu aus mir herauskommen? Wie kann ich der Welt, die mir so viel gibt, etwas zurückgeben?", erklärt sie ihre Vorstellungen. Sie liebe es, auf diese Art mit ihren Engsten eine gute Zeit zu haben.

Wie der Geburtstag der Familienmutter letztendlich verlaufen ist oder ob noch eine große Fete stattfinden wird, verriet sie bislang nicht. Auf Instagram veröffentlichte sie allerdings anlässlich ihres Ehrentages einen Video-Clip in gewohnter Fröhlichkeit. Die Ex-Frau von Ben Affleck (51) zieht sich zur Feier des Tages ein paar High Heels an – das sind aber keine gewöhnlichen Schuhe, sondern ein Paar Ofenhandschuhe, dessen Daumen am Fuß schnell mal nach einem Absatz aussehen können. Jennifers Tanzmoves fallen dieses Mal also etwas weniger elegant aus. "Schicke Stiefel zu meinem Geburtstag! Juhu, alles Gute zum Geburtstag für mich!", kommentiert sie ihren Beitrag.

Auf ihrem Instagram-Account widmete die Beauty ihrem Papa kurz nach seinem Ableben ein paar rührende Worte: "Wir sind dankbar für Papas sanftes Verhalten und stille Kraft. Dafür, wie er mit einem schelmischen Lächeln geärgert hat, und für die Art und Weise, wie er die Rolle aller in einem immer geduldigen Mädchenvater erfunden hat. Wir sind dankbar für seine Arbeitsmoral, seine Führung und seinen Glauben." Es gäbe so viel über John zu sagen, aber vorerst wollte sie "diese Erinnerung mit der Anerkennung für den netten und brillanten Vater, Mann und Großvater [...]" teilen.

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner an ihrem 52. Geburtstag

Instagram / jennifer.garner William John Garner und Jennifer Garner

