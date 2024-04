Seraphina heißt jetzt Fin: Ben Afflecks Kind ändert Namen

Schon vor ein paar Wochen erwischten Paparazzi eines von Ben Affleck (51) und Jennifer Garners (51) Kindern, Seraphina (15), mit einer neuen Frisur: Statt wie zuvor einen Longbob trug der Teenager einen raspelkurzen Buzzcut. Diesen präsentiert Seraphina auch auf der Beerdigung von Jennifers Vater am Dienstag – und der Promispross verändert noch etwas: Seraphina stellt sich als Fin vor. Während der Live-Übertragung der Trauerfeier auf Facebook ist zu sehen, dass Jen und Bens Nachwuchs vorne am Podest im Gedenken einen Bibelvers vorlesen darf. Seraphina – nun mehr Fin – steht im schicken Anzug am Mikrofon und begrüßt die versammelten Trauernden: "Hallo, mein Name ist Fin Affleck." Was genau die Namensänderung bedeutet, ist derweil noch nicht bekannt.

Auf die Unterstützung der Eltern kann Fin sich aber sicherlich verlassen. Nach ihrer Trennung pflegen Jennifer und Ben nämlich immer noch ein gutes Verhältnis zueinander. Hin und wieder kommen die beiden auch öffentlich auf ihren Nachwuchs zu sprechen. So hatte der "Justice League"-Darsteller 2021 im Interview mit Good Morning America betont, wie stolz ihn seine Kinder machen: "Mein Leben ist einfach so viel besser und ich bin glücklicher, je mehr ich mit meinen Kindern zusammen bin." Sowohl Ben und seine Frau Jennifer Lopez (54) als auch seine Ex legen wohl viel Wert auf ein funktionierendes Co-Parenting und eine zusammenhaltende Patchworkfamilie.

Ben und Jennifer haben zusammen drei Kinder, Fin ist das mittlere. Die Älteste ist die 18-jährige Violet, das Nesthäkchen der 12-jährige Samuel. Die Beziehung der beiden Hollywoodstars zerbrach bereits 2015, die Scheidung war dann knapp drei Jahre später durch. In der Zwischenzeit hatte Ben wieder mit seiner Verflossenen JLo angebandelt. Nachdem ihr erster Anlauf 2004 nach zwei Jahren gescheitert war, fanden sie 2021 wieder zusammen. Ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Februar 2013

MEGA Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Februar 2024

