Jennifer Garner und Judy Greer schwärmen von "30 über Nacht"

Es ist schon 20 Jahre her! Der Kultfilm "30 über Nacht", der Jennifer Garner (52), Judy Greer (48) und Mark Ruffalo (56) großen Erfolg bescherte, feiert sein Jubiläum. In einem Interview mit Vogue sprachen die beiden Hauptdarstellerinnen über die einzigartige Erfahrung, die sie in ihren jungen Jahren machen durften. "Ich weiß nicht, wie viel davon Nostalgie ist, aber es existiert ein einziger goldener Heiligenschein um die gesamte Erfahrung", schwärmte Jennifer. Für die Schauspielerin war es der erste Job, der ihr angeboten wurde, ohne dass sie vorsprechen musste und direkt zusagte. "Es hat sich einfach richtig angefühlt, Jenna zu verkörpern", gab sie zu. Auch Judy war sofort hin und weg. "Ich war so aufgeregt, die Möglichkeit zu haben, Lucy zu spielen! Und ich weiß, dass wir das eigentlich nicht sagen sollten, aber du [Jennifer], ich und Mark haben das erste Mal so viel Geld gemacht", verriet sie.

Obwohl Mark für den Film vorgesprochen hatte, schien der Schauspieler von dem Skript nicht begeistert zu sein und drohte sogar zu kündigen. Sein Problem war eine bestimmte Szene – die "Thriller"-Tanzszene. "Das erste Mal trafen wir uns während der Proben für den 'Thriller'-Tanz. Judy und ich fühlten uns total wohl und hatten die Zeit unseres Lebens, aber Mark war bereit, aus dem Film auszusteigen", witzelte Jennifer und fügte hinzu: "Er schaute ziemlich düster aus – wir hatten so viel Spaß und er versuchte es einfach nur durchzustehen, aber am Ende des Tages sah er wirklich nicht glücklich aus."

Bis heute sind Jennifer und Judy gute Freundinnen. Obwohl die beiden Schauspielerinnen nicht oft in Kontakt stehen, versuchen sie immer wieder in Verbindung zu bleiben. "Wenn wir eine Weile nicht miteinander reden, dann verzeihen wir das schnell. Wir finden immer wieder einen Weg zueinander, und dann heißt es: 'Ich liebe dich, und ich freue mich, dich zu sehen!'", bestätigt die dreifache Mutter. Auch mit Mark hatte Jennifer wieder eine kleine Reunion und feierte im Februar seinen Stern auf dem Walk of Fame. "Mit dir zu arbeiten, Mark, bedeutet, dich zu lieben. [...] Der wahre Erfolg liegt darin, wie begeistert und erfreut deine Kollegen sind, dass sie die Gelegenheit haben, dich hochleben zu lassen und zu feiern", betonte die "Elektra"-Darstellerin in ihrer Rede.

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel Ball, Jennifer Garner, Mark Ruffalo und Judy Greer, 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Ruffalo und Jennifer Garner, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jennifer und Judy noch befreundet sind? Ja, ihre Erfahrung bei "30 über Nacht" hat sie total zusammengeschweißt! Nein, das hat mich tatsächlich überrascht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de