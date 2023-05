Aus diesem Grund ist Jennifer Garner keine strenge Mutter!

Alte Muster dürfen durchbrochen werden! Die Schauspielerin Jennifer Garner (51) ist stolze Mutter der Kinder Violet (17), Seraphina (14) und Samuel (11), für deren Erziehung sie gemeinsam mit Ex-Mann Ben Affleck (50) verantwortlich ist. Die Leinwandschönheit ist vor allem für Filme wie "30 über Nacht" und "Elektra" bekannt und jongliert das Berufliche als Schauspielerin mit dem Privaten als Mutter. Nun verriet Jennifer ein interessantes Detail über ihre Erziehungsmethoden: Sie möchte keine allzu strenge Mutter sein!

Gegenüber Bunte packte die Schauspielerin darüber aus, warum sie es ablehnt, ihre Kinder allzu streng zu erziehen: "Ich beschütze meine Kinder am besten dadurch, dass ich sie die Welt erkunden und ihre eigenen Erfahrungen machen lasse." Sie selbst sei in den strengen Südstaaten der USA aufgewachsen und habe sich dort als Mädchen in ihrer Entfaltung stark eingeschränkt gefühlt. Dies will Jennifer in der Erziehung ihrer eigenen Kinder unbedingt vermeiden.

Eine Ausnahme macht sie jedoch: Beim Thema Bildung möchte sie keine Kompromisse eingehen und ihre Kinder vor allem zum Lesen motivieren. Vorlesen zählt sogar zu den täglichen Ritualen im Hause Affleck. Ansonsten will Jennifer ihren Kindern aber nicht in deren Entscheidungen reinreden, sondern darauf vertrauen, dass sie selbst wissen, was für sie am Besten ist.

Getty Images Jennifer Garner und ihre Kids im Jahr 2018

CNP via ZUMA Press Wire / Zuma P Violet Affleck und Jennifer Garner im Weißen Haus

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Jahr 2013

