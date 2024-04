Nicht einmischen: Das fällt Jennifer Garner als Mama schwer

Mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (51) hat die "30 über Nacht"-Schauspielerin Jennifer Garner (51) drei gemeinsame Kinder: Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12). Zwei ihrer Kids sind mittlerweile schon im Teenageralter, was Jennifer vor neue Herausforderungen stellt, wie sie jetzt im Interview mit People erzählt. "Ich beobachte sie in dieser neuen Lebensphase, in der sie herausfinden, wer sie sein werden und was sie studieren wollen", berichtet die Darstellerin. Als Mutter falle es ihr da manchmal schwer, sich aus den Entscheidungen ihrer Kinder herauszuhalten, gibt sie ehrlich zu. "Es ist wirklich hart, nicht zu sagen: 'So sehe ich dich' oder 'Ich finde, du solltest es tun'", gesteht die Golden Globe-Preisträgerin. "Ich muss es mir wirklich oft verkneifen", fügt die 51-Jährige hinzu.

Als Vorbild für ihre Zurückhaltung nimmt sich die "Family Switch"-Darstellerin ihre eigenen Eltern. "Meine Eltern haben es auch geschafft, sich bei mir nicht einzumischen. Ich bin davon wirklich beeindruckt", berichtet Jennifer im Interview. Generell scheint die Schauspielerin ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern zu pflegen. Zu ihrem Hochzeitstag vor wenigen Wochen widmete sie ihnen rührende Worte auf Instagram. Alles Gute zum 59. Hochzeitstag an meine unglaublich süßen und liebevollen Eltern", schrieb die dreifache Mutter. "Danke, Mama und Papa, dass ihr meinen Schwestern und mir einen so sicheren und glücklichen Start ins Leben ermöglicht habt", fügte sie emotional hinzu.

Auch zu ihrem Ex-Mann Ben führt Jennifer eine freundschaftliche Beziehung. Immer wieder sieht man die ehemaligen Eheleute zusammen in der Öffentlichkeit. So besuchen sie beispielsweise die Fußballspiele ihres Sohnes gemeinsam oder plauschen ausgelassen vor der Schule ihrer Kinder. Auf ein Liebes-Comeback dürfen die Fans wohl trotzdem nicht hoffen. Jennifer und Ben sind beide schon lange in festen Händen. Im Juli 2022 heiratete Ben sogar seine erste große Liebe Jennifer Lopez (54).

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garners Eltern

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Februar 2013

