Das fällt Jennifer Garner bei Erziehung ihrer Kinder schwer

Seit 18 Jahren ist Jennifer Garner (51) Mutter. 2005 hatten die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Ben Affleck (51) ihren ersten Nachwuchs, Tochter Violet, bekommen. Drei Jahre später folgte Schwesterchen Seraphina und 2012 Sohnemann Samuel. Trotz der jahrelangen Erfahrung gibt es für sie einige Herausforderung bei der Erziehung, wie die "30 über Nacht"-Berühmtheit gegenüber People zugibt. Für sie sei es besonders schwer, ihre Kinder eigene Entscheidungen treffen zu lassen. "Ich meine, meine Eltern haben das auch getan", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Und ich bin so erstaunt darüber. Es fällt mir wirklich schwer, nicht zu sagen: 'So sehe ich dich' und 'Ich denke, du solltest das tun'." Sie müsse sich dabei wirklich etwas zurückhalten, ermahnt sie sich.

Das Interesse an dem Leben ihrer Kids scheint aber einfach zu groß für die Dreifachmutter – besonders jetzt, wo sie alle bei ihrer Findungsphase angelangt sind. "Ich beobachte sie gerade in dieser neuen Lebensphase, in der sie herausfinden, wer sie sein wollen und was sie studieren wollen. Und ich interessiere mich so sehr für sie", erzählt Jennifer. "Ich interessiere mich die ganze Zeit für alles an ihnen", gesteht sie – stolz über die Neugierde und Entwicklungen ihres Nachwuchses.

Mindestens genau so viel Interesse am Leben von Violet, Seraphina und Samuel wird wohl auch Papa Ben haben. Der "Deep Water"-Darsteller wurde erst vor wenigen Wochen bei einem gemeinsamen Ausflug mit seinem Sohnemann gesichtet. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, spaziert das Vater-Sohn-Duo ausgelassen durch die Straßen von Los Angeles. Ben holte Samuel wohl gerade vom Basketballtraining ab, wie man an seinem Trikot erkennen konnte.

Getty Images Jennifer Garner und ihre Tochter Violet im Jahr 2022

Mga Ben Affleck und Jennifer Garner, Oktober 2023

