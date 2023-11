Follower spekulieren wild: Ist Sofia Richie etwa schwanger?

Wird Sofia Richie (25) bald zum ersten Mal Mama? Seit April dieses Jahres sind die Tochter von Lionel Richie (74) und ihr Partner Elliot Grainge verheiratet. Das Paar soll eine romantische Hochzeit im sonnigen Südfrankreich gefeiert haben. Danach ging es für die Frischvermählten in die Flitterwochen ins tropische Paradies. Und nun könnten Sofia und Elliot den nächsten Schritt gegangen sein – denn Fans vermuten, dass sie Nachwuchs erwarten.

Denn auf Instagram teilt Sofia ein paar Bilder ihres neuesten Fotoshootings für Chanel. Auf einem der Bilder sieht es so aus, als wölbe sich unter ihre Jeans und dem glitzernden Blazer ein kleiner Bauch. Für ihre Fans ein ganz klares Zeichen: "Sie ist definitiv schwanger!" Dem schließen sich noch so einige User an. "Ich denke, sie ist schwanger. Seht mal, wie die Jeans sitzt", ergänzt ein Nutzer und ein anderer macht ihr bereits ein Kompliment: "Schwanger und wunderschön!" Das Model selbst schweigt bisher zu den Spekulationen.

Noch im Sommer erklärte ein Insider aber noch, dass Sofia und Elliot eigentlich noch nicht vorhaben, Kinder zu bekommen. "Sofia und Elliot haben es nicht eilig, Kinder zu bekommen. Sie sind beide noch sehr jung und wissen, dass sie ihr ganzes Leben noch vor sich haben", meinte die Quelle gegenüber Us Weekly. Derzeit versuchen die beiden, sich an ihr Eheleben zu gewöhnen.

Instagram / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie im November 2022

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Juli 2023

Instagram / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie, April 2023

