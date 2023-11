Sascha und Alec verraten ihre "Masked Singer"-Rate-Taktik

Sie haben einen Plan! Aktuell flimmert die neunte Staffel von The Masked Singer über die Bildschirme. Woche um Woche versuchen Álvaro Soler (32) und Ruth Moschner (47) die maskierten Promis zu enttarnen. Dafür bekommen sie in jeder Sendung von einem Rategast Verstärkung. Am Samstag werden die beiden von den The Bosshoss-Mitgliedern Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) unterstützt. Doch die Musiker kommen nicht unvorbereitet in die Show: Alec und Sascha haben eine Rätselstrategie, wie sie jetzt verraten!

"Ich werde tatsächlich versuchen, mich primär auf die jeweiligen Stimmen konzentrieren", offenbart Sascha im Gespräch mit ProSieben. Auf seine Ohren habe sich der ehemalige The Voice of Germany-Juror bisher immer verlassen können. Neben dem Rätselspaß freuen sich die beiden vor allem auf die Kostüme der Promis. Ein Lieblingskostüm habe Sascha auch bereits. "Der Mustang ist schon ziemlich perfekt", findet der "Don't Gimme That"-Interpret.

Während Sascha sein "Masked Singer"-Debüt geben wird, ist sein Kollege Alec bereits ein alter Bekannter. Im Jahr 2020 nahm er an der dritten Staffel von der beliebten Sendung teil. Als Alien schaffte er es bis ins Finale und erreichte dort den zweiten Platz.

Anzeige

Joshua Sammer/Getty Images Álvaro Soler und Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Alec Völkel und Sascha Vollmer, 2021

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Alec Völkel bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de