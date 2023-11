Gleich zwei! Sie sind die dritten "Masked Singer"-Rategäste!

Das gab es noch nie! Seit knapp zwei Wochen flimmert nun schon wieder The Masked Singer über die Bildschirme. In dieser Staffel sitzen Álvaro Soler (32) und Ruth Moschner (47) als feste Mitglieder im Rateteam – dabei werden sie in jeder Sendung von einem anderen Rategast unterstützt, die Identitäten der maskierten Promis aufzudecken. In der dritten Show kommt es nun aber anders – "The Masked Singer" schickt ein Duo zum Rätseln!

"Für die dritte Show bekommen Ruth und Álvaro Unterstützung von gleich zwei Rategästen", teasert der offizielle Account der Sendung auf Instagram an. Aber um wen mag es sich dabei wohl handeln? Um die beiden The Bosshoss-Mitglieder Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51)! Mit ihren Erfahrungen in der Musikbranche stellen die beiden Sänger mit Sicherheit eine große Bereicherung im Rateteam dar.

Während es für Sascha sein Debüt in der Ratesendung sein wird, ist sein Bandkollege ein alter Bekannter. In der dritten Staffel trat Alec als Alien in der Show an und schaffte es sogar bis ins Finale, in dem er den zweiten Platz belegte. Der gebürtige Berliner kennt also alle Tricks und Kniffe, um die Zuschauer und das Rateteam an der Nase herumzuführen.

