Superkomisch? Cathy Hummels legt sich halb nackt in Schnee

Cathy Hummels (35) schreckt vor der Kälte wohl nicht zurück. Die Kampf der Realitystars-Moderatorin machte in der Vergangenheit des Öfteren mit freizügigen Schnappschüssen auf sich aufmerksam. Im Mai 2023 zierte sie sogar gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer das Cover des Erotikmagazins Playboy. Damit versucht sie anderen Frauen Mut zu machen, sich im eigenen Körper wohl zu fühlen. Für ihre Message schreckt Cathy auch nicht davor zurück, sich nur im Bikini in den Schnee zu schmeißen!

Auf Instagram teilt die Mama eines Sohnes nun ein Video, das sie nur in einem Bikini und schwarzen Stiefeln in einem Garten zeigt. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht legt sie sich in die weiße Landschaft und formt einen Schneeengel. Anschließend nimmt sie sich eine Handvoll Schnee und wirft in freudig in die Luft. "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Tage Zeit, dich zu finden", schreibt sie dazu – ist sie auf der Suche nach dem Richtigen?

Die Meinung der Fans über Cathys Winter-Wunderland-Video spaltet sich. "Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Ich sage nur fremdschämen. Ich meine, wenn ihr danach ist, kann sie das ja gern machen, aber wieso muss man das dann auch noch posten?" Doch einige Nutzer feiern dagegen ihren Mut, sich mit wenig Kleidung in den Schnee zu werfen. "Traumhaft, deine Figur", schwärmt ein weiterer Fan.

