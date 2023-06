So war Playboy-Shooting für Cathy Hummels und ihre Schwester

Cathy Hummels (35) und ihre Schwester Vanessa Fischer sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis! Die Ex-Frau von Mats Hummels (34) hat sich in den vergangenen Monaten immer freizügiger im Netz gezeigt. Nun setzte sie noch einen obendrauf, indem sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester nackt für den Playboy posierte. Doch wie war das Shooting für die beiden Frauen? Ihre Erfahrung dazu teilen Cathy und Vanessa nun.

Im Interview mit dem Erotikmagazin Playboy sprechen die Schwestern darüber, wie es war, nackt für die Kamera zu posieren. "Das Shooting war insgesamt etwas ganz Besonderes für mich", schwärmt die Moderatorin und erklärt: "Ich hatte mit Nacktheit noch nie ein Problem. […] Mittlerweile besitze ich viel Selbstvertrauen und habe keine Angst davor, was andere über mich denken." Ihrer Schwester Vanessa fiel das anfangs nicht ganz so leicht: "Am Anfang ist es für mich eine große Überwindung gewesen. Wie wahrscheinlich jede Frau habe ich ein paar Unsicherheiten, was meinen Körper angeht. […] Mit der Zeit wurde ich aber immer entspannter. Und ich muss sagen: Es hat mir richtig Spaß gemacht."

Dass Cathy und Vanessa als Schwestern für die Kamera posieren durften, ist für sie etwas ganz Besonderes. "Mit dem Shooting wollte ich [Vanessa] zeigen, wie schön sie ist. Sie sieht es manchmal einfach nicht. Sie war am Ende voller Selbstvertrauen und stand sogar allein vor der Kamera. Ich war wahnsinnig stolz", verrät die Moderatorin. Für Vanessa war es auch eine Bedingung, sich nur mit ihrer großen Schwester für das Cover ablichten zu lassen. "Cathy ist wie meine beste Freundin, meine Seelenverwandte. […] Mit einer anderen Person als meiner Schwester hätte ich das Shooting auch niemals gemacht."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2023

Anzeige

Action Press / Pohl, Alexander Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa Fischer

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de