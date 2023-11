Twenty4tim & Co.: Ziehen diese Stars ins Dschungelcamp 2024?

Wagen sich diese bekannten Gesichter in den australischen Busch? Im Januar steht die 17. Staffel vom Dschungelcamp auf dem Programm. Wer dieses Mal um die Dschungelkrone kämpft, behält RTL bislang noch für sich. Allerdings halten sich schon jetzt hartnäckige Spekulationen darüber, welche Promis sich dieses Mal am berüchtigten Lagerfeuer in Australien versammeln. Welche Stars und Sternchen dabei sein könnten, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

