Nach Amira-Trennung: Oliver Pocher spricht über Scheidung!

Oliver Pocher (45) verrät neue Details zum Ende seiner Ehe! Der deutsche Komiker ist seit rund drei Jahren mit Amira Pocher (31) verheiratet. Doch im Sommer machten die Eltern zweier gemeinsamer Kinder dann ihre Trennung publik. In gewohnter Pocher-Manier schoss Olli außerdem immer wieder gegen seine Ex. Der Grund: Die Moderatorin soll inzwischen angeblich schon wieder frisch verliebt sein. Jetzt packt er weitere Details aus: Olli spricht erstmals ganz klar über die Scheidung!

In der neuen Folge des Podcasts "Die Pochers" unterhält sich Olli mit seiner Ex-Frau Sandy (40) über die Trennung. Unter anderem erinnern sich die beiden an ihre damalige Scheidungsanwältin. "Die wird ja bald wieder mehr zu tun haben", betont die gebürtige Münchnerin. Der Comedian ruft sich daraufhin zudem eines von Amiras Interviews in Erinnerung, in dem sie gesagt habe, dass es den Ehevertrag der beiden nicht etwa wegen des Geldes, sondern nur aus Liebe gäbe. Für ihn sei der Termin vor Gericht aber wohl keine große Sache: "Von meiner Seite ist es relativ unkompliziert. Ich habe keine großen Punkte, um das zu klären."

Olli kann es sich außerdem nicht verkneifen, einmal mehr gegen seine Ex Amira auszuteilen. In dem Podcast, der vor Publikum aufgezeichnet wurde, spricht er mit einer Zuschauerin namens Sandy. "Bist du Single, Sandy? Nein? Scheißegal, habe ich gelernt, ist scheißegal. Lass uns mal zusammen nach Bali fliegen. Dann habe ich zufällig mein Buch dabei, und ehe man sich versieht, berühre ich dich ganz besonders", scherzt er und spielt damit auf Amiras angeblichen Neuen an.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Oktober 2011

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

