Todesursache klar: Daran starb Sänger Shane MacGowan (†65)

Die Musikwelt trauert um Shane MacGowan. Gestern wurde bekannt, dass der Sänger im Alter von 65 Jahren gestorben ist. Zu Lebzeiten hatte er als Frontmann der Band The Pogues große Berühmtheit erlangt und mit "Fairytale of New York" einen echten Weihnachtsklassiker geschrieben. Seine Frau verkündete, dass der Ire in seinem Zuhause für immer eingeschlafen ist. Nun gibt Victoria auch Shanes Todesursache bekannt.

Gegenüber The New York Times bestätigt sie nun, woran ihr Ehemann gestorben ist: Shane erlag einer Lungenentzündung. Erst in der vergangenen Woche war er nach einem fünfmonatigen Krankenhausaufenthalt aus der Klinik entlassen worden. Dort hatte der Musiker gegen eine Blutvergiftung und eine Hirnhautschwellung gekämpft. Doch er war auch schon lange vorher gesundheitlich angeschlagen gewesen: Shane hatte unter den Folgen seines jahrelangen Drogenmissbrauchs gelitten und seit einem Beckenbruch 2015 im Rollstuhl gesessen.

Shanes Frau ist nach dem Tod ihres Liebsten am Boden zerstört. "Ich bin über alle Maßen gesegnet, ihn getroffen zu haben und ihn geliebt zu haben und von ihm so unendlich und bedingungslos geliebt worden zu sein", schrieb sie erschüttert auf Instagram. Die beiden waren knapp 40 Jahren lang ein Paar.

Anzeige

Getty Images Shane MacGowan, The-Pogues-Frontmann

Anzeige

Getty Images Shane MacGowan, Sänger

Anzeige

Getty Images Shane MacGowan und seine Partnerin Victoria im September 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de