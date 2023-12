Nach Shane MacGowans Tod: Freund enthüllt letzten Wunsch!

Shane MacGowan (✝65) hatte als Frontmann der Band The Pogues große Berühmtheit erlangt. Mit dem Song "Fairytale of New York" hatte er einen absoluten Weihnachtshit gelandet. Doch kürzlich wurden tragische Neuigkeiten bekannt: Nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen ist der Sänger infolge einer akuten Lungenentzündung gestorben. Auf seiner Beerdigung versammelten sich neben seiner Familie und seinen Freunden auch zahlreiche Fans. Nun wird Shanes letzter Wunsch enthüllt!

Wie Mirror berichtet, kehrten die Freunde und Familie des "Streams of Whiskey"-Interpreten nach seiner Beisetzung noch in eine Kneipe ein, um sein Leben zu feiern. Wie ein Freund des Songwriters enthüllt, habe dort eine Überraschung auf die Gäste gewartet: "Ich weiß, dass in der Kneipe, in die sie gegangen sind, bereits 10.000 Euro für Freibier über den Tresen gereicht wurden – das war Shanes letzter Wunsch."

Zu Ehren des Verstorbenen führte vor seiner Beerdigung eine Prozession durch Dublin. Dabei versammelten sich zehntausende Fans, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Seine Witwe zeigte sich von der großen Anteilnahme zutiefst gerührt: "Shane hasste Beerdigungen und weigerte sich hinzugehen, mit ein paar seltenen Ausnahmen. Es ist unglaublich, dass so viele Menschen zu seiner Beerdigung kommen wollen", schrieb sie damals auf Instagram.

Getty Images Shane MacGowan, Sänger

Instagram / shanemacgowanofficial Shane MacGowan mit seiner Frau Victoria

Backgrid Victoria Mary Clarke beim Trauerzug für ihren Ehemann Shane MacGowan, Dezember 2023 in Dublin

