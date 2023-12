Kein Saufgelage: Witwe verrät Shane MacGowans letzten Wunsch

Was war wirklich das Letzte, was Shane MacGowan wollte? Der Musiker ist Ende November im Alter von 65 Jahren gestorben. Er hatte zuvor gegen eine Blutvergiftung sowie eine Hirnhautschwellung gekämpft und erlag schließlich einer Lungenentzündung. Vor wenigen Tagen fand die Beerdigung statt. Die Angehörigen sind danach wohl in einer Bar gewesen, in der bereits 10.000 Euro für Freibier hinterlegt wurden – das sei einem Freund zufolge Shanes letzter Wunsch gewesen. Seine Witwe revidiert das aber nun.

Auf X, ehemals Twitter, stellt Victoria Mary Clarke klar: "Ich wollte nur sagen, dass es nicht Shane Mac Gowans letzte Bitte war, 10.000 [Euro] hinter der Bar zu lassen. Sein letzter Wunsch war Frieden und Liebe in der Welt." Dennoch sei sie sich sicher, dass er seine Art von Beerdigung gutgeheißen hätte.

Die 57-Jährige machte bereits mehrfach deutlich, wie schwer der Verlust ihres Mannes für sie ist. Die beiden waren fast 40 Jahre lang zusammen. "Ich bin über alle Maßen gesegnet, ihn getroffen zu haben und ihn geliebt zu haben und von ihm so unendlich und bedingungslos geliebt worden zu sein", hatte Victoria nach seinem Tod auf Instagram betont.

Getty Images Shane MacGowan, Sänger der Band The Pogues

Instagram / victoriamaryclarke Shane MacGowan mit seiner Frau Victoria

Getty Images Shane MacGowan, Sänger

