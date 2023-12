Shane MacGowans Beisetzung: Witwe Victoria zeigt sich tapfer

Victoria Mary Clarke verabschiedet sich heute endgültig von ihrem geliebten Ehemann. Vor einer Woche hatte sie bekannt gegeben, dass Shane MacGowan (65) im Alter von 65 Jahren gestorben ist. Der Frontmann der Band The Pogues hatte schon jahrelang gegen die Folgen seines Drogenmissbrauchs angekämpft und war letztlich einer Lungenentzündung erlegen. Gerade findet die Beerdigung des "Fairytale of New York"-Interpreten in seiner Heimat Irland statt. Beim Trauerzug zeigt sich Victoria tapfer und lächelt in die Kamera.

Zu Ehren des Musikers führt zunächst eine Prozession durch Dublin, bevor er heute Nachmittag nach einem Gottesdienst in seiner Heimatgrafschaft beigesetzt wird. Zehntausende Fans säumen die Straßen der irischen Hauptstadt, um Shane die letzte Ehre zu erweisen. Bilder zeigen Victoria auf dem Rücksitz eines Wagens des Trauerzugs. Sie trägt ein schwarzes Kleid, dunkles Augen-Make-up und roten Lippenstift – und zeigt sich ganz tapfer! Durch die Autoscheibe lächelt die Journalistin den Fotografen zu und zeigt sogar einen Daumen nach oben.

Vor Beginn der Prozession meldete sich Victoria im Netz überwältigt von der Anteilnahme. "Shane hasste Beerdigungen und weigerte sich hinzugehen, mit ein paar seltenen Ausnahmen. Es ist unglaublich, dass so viele Menschen zu seiner Beerdigung kommen wollen", schreibt sie auf Instagram. Die Autorin habe das Gefühl, dass ihr Ehemann die ganze Zeit bei ihr sei und über sie wache.

Shane MacGowan, Sänger der Band The Pogues

Victoria Mary Clarke beim Trauerzug für ihren Ehemann Shane MacGowan, Dezember 2023 in Dublin

Shane MacGowan mit seiner Frau Victoria

