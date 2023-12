So hart ist das Weihnachtsfest für Shane MacGowans (†) Witwe

Sie verbringt die Festtage das erste Mal allein! Ende November machten traurige Nachrichten die Runde: Der Frontmann der englisch-irischen Band The Pogues, Shane MacGowan (✝65), ist verstorben. Vor allem mit dem Weihnachtssong "Fairytale of New York" setzte er sich ein Denkmal. Für seine Frau Victoria Mary Clarke ist aber gerade die besinnliche Zeit jetzt schwer zu ertragen: Im Netz trauert sie um ihren verstorbenen Mann!

Zu einem Schnappschuss der beiden aus jungen Jahren lässt Victoria via Instagram ihren Gefühlen freien Lauf. "Der heutige Tag ist wirklich sehr hart, viel härter als ich es erwartet habe. Ich kann einfach nicht aufhören zu weinen und ich will so sehr bei ihm sein, dass es körperlich weh tut", schreibt sie total emotional. Sie wisse nicht, wie Menschen Verluste durchstehen, doch es gebe ihr Hoffnung, dass sie es irgendwie tun.

Und auch Shanes letzter Wunsch war es, dass sein Leben gefeiert wird und nicht sein Verlust betrauert. Das berichtete ein Bekannter gegenüber Mirror kurz nach der Beisetzung des 65-Jährigen: "Ich weiß, dass in der Kneipe, in die sie gegangen sind, bereits 10.000 Euro für Freibier über den Tresen gereicht wurden – das war Shanes letzter Wunsch."

