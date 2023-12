Für Shane MacGowans Witwe ist Beerdigung "schwer zu glauben"

Ihre Trauer ist weiterhin groß. Als Frontmann der Band The Pogues wurde Shane MacGowan weltberühmt. Doch vor etwa einer Woche machten traurige Neuigkeiten die Runde: Seine langjährige Partnerin Victoria Mary Clarke verkündete, dass der Ire im Alter von 65 Jahren gestorben ist. Seitdem trauert die Journalistin sehr um den Verlust Shanes. Morgen muss sich Victoria endgültig von ihrem Mann verabschieden...

Ihre Gedanken teilt die 57-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account. "Morgen ist Shanes Beerdigung, was schwer zu glauben ist und ich wahrscheinlich auch eine Weile nicht glauben werde", schreibt Victoria unter einem gemeinsamen Bild. Shane selbst habe Beerdigungen gehasst und weigerte sich, zu ihnen zu gehen. "Deshalb ist es unglaublich, dass so viele Menschen zu seiner Beerdigung kommen wollen und dass so viele wunderbare Menschen ihr Herz und ihre Seele dafür einsetzen, dass die Beerdigung großartig, magisch und unvergesslich für ihn und für uns, die wir zurückbleiben, wird", so Victoria.

"Es wird eine große Beerdigung in Nenagh geben. Sie wird offen sein für alle. Es werden großartige Freunde von ihm da sein, die ihn im Laufe der Jahre kennengelernt und das Leben mit ihm gefeiert haben", offenbarte der Stadtrat Seamus Morris bereits gegenüber RTE. So wird unter anderem erwartet, dass Shanes enger Freund Johnny Depp (60) sowie U2-Sänger Bono (63) der Beerdigung beiwohnen werden.

Anzeige

Getty Images Shane MacGowan, Sänger

Anzeige

Instagram / victoriamaryclarke Shane MacGowan mit seiner Frau Victoria

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de