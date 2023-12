Warum war "Bauer sucht Frau"-Stephan noch nie verliebt?

Woran hat es gelegen? In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau hofft Stephan auf sein großes Glück und möchte sich endlich verlieben. Zur Hofwoche lud er die medizinische Fachangestellte Laura ein, mit der er sich offenbar bestens versteht. Vor dem Dreh der Sendung lief es bei ihm in der Liebe aber nicht so gut. Nun verrät Bauer Stephan, weshalb er noch Single ist!

Der RTL-Bauernreporter Ralf traf den Ackerbauern in seiner Heimat, der Vulkaneifel. Stephan ist ein echter Technik-Fan. Doch die richtige Technik für sein Liebesglück hat er bisher noch nicht gefunden. Der 31-Jährige hatte noch nie eine Freundin. "Es war nie so das richtig Passende dabei", verrät der Hofbesitzer. Ein bisschen zu schüchtern sei er auch, gibt er zu. Das wolle er nun ändern und hofft, eine Frau für sich gewinnen zu können.

Die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Carolin hatte ebenfalls den Wunsch, ihre große Liebe zu finden. Zwischen ihr und dem Hofgast Lukas war der Funke allerdings nicht übergesprungen, sodass die Reise für die beiden leider frühzeitig vorbei war. Sie merkten schnell, dass zwischen ihnen nicht mehr als eine Freundschaft ist.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Stephan und Laura bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Inka Bause mit dem "Bauer sucht Frau"-Cast 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Carolin und Lukas bei "Bauer sucht Frau" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de