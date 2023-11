"Bauer sucht Frau"-Lukas bricht die Hofwoche bei Carolin ab!

Für Carolin und Lukas ist das Abenteuer schon wieder vorbei! Die Pferdewirtin hatte sich bei Bauer sucht Frau beworben, um endlich ihren Mister Right zu finden. Beim Scheunenfest entschied sie sich, Lukas mit auf den Hof zu nehmen und besser kennenzulernen. In den ersten Tagen haben die beiden viel unternommen – so richtig gefunkt hat es aber nicht: Lukas reist vorzeitig ab!

In der aktuellen Folge äußert Caro ihre Bedenken, ob das mit Lukas auf romantischer Ebene etwas werden könnte. Er quatscht ihr zu viel. Der 26-Jährige findet wiederum, dass die Hessin manchmal ein wenig ruppig sei. Auch er hat Zweifel und bittet sie schließlich zum Gespräch. "Aktuell ist es ein bisschen schwierig, muss ich dir sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass das in die freundschaftliche Richtung geht. Das Kribbeln fehlt", gesteht er der 27-Jährigen. Doch sie sieht das offenbar genauso und stimmt ihm zu: "Ich habe mich nicht verliebt und ich glaube, ich werde mich auch nicht mehr verlieben. Mir ist auf jeden Fall ein Stein vom Herzen gefallen, als das ausgesprochen war."

Nach Lukas' Abreise ist "Bauer sucht Frau" für Carolin aber offenbar noch nicht vorbei. In der Vorschau zur nächsten Folge ist zu sehen, dass sie Besuch von Marcel bekommt, dem sie beim Scheunenfest eigentlich einen Laufpass gegeben hatte. Die Moderatorin Inka Bause (55) verrät nur: "Caro entscheidet sich für einen Neuanfang."

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Carolin, Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Marcel, Lukas, Martin und Stefan

Anzeige

RTL+ Lukas und Carolin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Carolin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de