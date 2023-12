Fantipps: Stecken sie unter den "Masked Singer"-Kostümen?

Die Fans haben wilde Spekulationen! Derzeit begeistert The Masked Singer mit der neuen Staffel das Publikum. Bereits zwei Promis haben ihre Identität enthüllt: Katja Ebstein war als Okapi auf der Bühne gewesen. In der zweiten Show musste dann der Feuerlöscher die Maske abnehmen – darunter war Eva Padberg (43) zum Vorschein gekommen. Doch wer steckt unter den übrigen Kostümen? Das denken die Fans über die "The Masked Singer"-Kandidaten!

In der Joyn-App könne die Zuschauer fleißig mitraten und ihre Tipps abgeben. Bei einem Kostüm sind sich die meisten ziemlich sicher: Unter dem Kiwi soll laut 87 Prozent der Fans Uwe Ochsenknecht (67) stecken! Die Eisprinzessin, vermuten die Zuschauer, ist das Kostüm von Sängerin Sarah Connor (43). Unter dem Mustang hingegen glauben viele, dass sich Hendrik Duryn (56) verbirgt.

Ob Klaas Heufer-Umlauf (40) als Klaus Claus verkleidet jede Woche auf der Bühne performt? Dessen sind sich immerhin 45 Prozent der Fans sicher. Unter dem Lulatsch hingegen soll sich der 2,03 Meter große Pascal Hens (43) verstecken und in dem Troll sehen viele Kathy Kelly (60). Jenke von Wilmsdorff (58) saß in der ersten "Masked Singer"-Folge in der Jury – an dem Abend trat die Marsmaus nicht auf. Daher denken 50 Prozent der Fans, dass er hinter der niedlichen Verkleidung steckt.

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

Getty Images Klaus Claus bei "The Masked Singer"

Getty Images Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer"

