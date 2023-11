Das ist Eva Padbergs Fazit nach "The Masked Singer"-Aus!

Sie blickt mit positiven Gefühlen zurück! Am Sonntag musste die zweite Maske in der erfolgreichen Rateshow The Masked Singer ihre Identität preisgeben. Unter dem Feuerlöscher verbarg sich Model Eva Padberg (43)! Das war für viele Zuschauer eine große Überraschung, denn der Großteil der Fans vermutete Lena Gercke (35) unter dem Kostüm. Nun, wo das Geheimnis gelüftet ist, ist auch das TV-Abenteuer für die Beauty vorbei. Gegenüber Promiflash verrät Eva, wie es ihr nach ihrem Ausscheiden geht!

"Ich bin noch ein bisschen high von diesem großartigen Abenteuer", verrät sie im Interview mit Promiflash. Die Teilnahme an der beliebten Rateshow habe der 43-Jährigen sehr viel Spaß gemacht und sie sei dankbar für diese Gelegenheit. Daran, dass es ihr letzter Auftritt sein könnte, habe Eva nicht gedacht. "Ich habe versucht, nicht so viel Gedanken daran zu verschwenden, ob ich weiterkomme oder nicht und es einfach zu genießen und eine gute Show abzuliefern", erklärt sie. Nun freue sich das Model auf das Finale, in dem alle Masken wieder zusammenkommen.

Kann sich Eva auch vorstellen, als Mitglied des Rateteams zurückzukehren? "Im Rateteam wäre ich wahrscheinlich total fehl am Platz", gibt sie zu, denn sie habe nicht den blassesten Schimmer, mit welchen Promis sie in den vergangenen zwei Wochen auf der Bühne stand.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Feuerlöscher bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

Getty Images Eva Padberg beim Deutschen Filmpreis 2022

Anzeige

Instagram / thepberg Eva Padberg im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de