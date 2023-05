In DMs geslidet: Das schrieb Nick Jonas Priyanka Chopra!

So fing alles an! Seit 2018 sind Nick Jonas (30) und Priyanka Chopra (40) zusammen. Noch im selben Jahr hatten die beiden Schauspieler den Bund fürs Leben geschlossen. Im vergangenen Jahr waren die beiden dann erstmals Eltern geworden – Töchterchen Malti kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Zu Beginn wollte Priyanka ihren Nick aber gar nicht daten. Ob das vielleicht an seiner Nachricht lag?

In dem Podcast "Call Her Daddy" enthüllte die Beauty nun, was genau ihr Gatte ihr 2018 schrieb. "Seine Nachricht war: 'Mir wurde gesagt, dass wir uns treffen sollen'", verriet Priyanka. Dass der "Jealous"-Interpret ihr damals schrieb, sei für sie sehr überraschend gekommen – doch ihr gefiel es auch. Die Hollywoodschauspielerin fand seine Nachricht nämlich "frech" und "sexy".

Dennoch wollte Priyana Nick eigentlich nicht weiter kennenlernen. "Ich habe der Sache keine große Chance gegeben, weil ich dachte: Er ist 25 Jahre alt, er ist ein Rockstar. Ich will heiraten, ich will mich niederlassen, ich will ein Baby haben", hatte die 40-Jährige im Interview mit Today gestanden. Sie dachte, dass sie nicht zusammenpassen würden.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas mit Baby am Strand

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Thanksgiving 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de