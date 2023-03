Brenda Song und Macaulay Culkin sind wieder Eltern geworden!

Sind Brenda Song (34) und Macaulay Culkin (42) bereits Eltern von zwei Kindern? Die beiden Schauspieler halten ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Deshalb hingen sie die Geburt ihres ersten Sohnes Dakota auch nicht an die große Glocke. Ein Insider verriet allerdings erst vor Kurzem, dass die beiden sich weiteren Nachwuchs wünschen. Den sollen sie aber längst haben: Angeblich sind Brenda und Macaulay schon 2022 zum zweiten Mal Eltern geworden!

Wie Us Weekly erfahren haben will, haben Brenda und Macaulay bereits ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen dürfen. Ihr zweiter Sohn, der angeblich auf den Namen Carson hört, soll kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr geboren worden sein. Scheint so, als habe sich der Wunsch des Paares also schon erfüllt!

Bislang bestätigten jedoch weder Brenda noch Macaulay die tollen Neuigkeiten. Das ist für die beiden jedoch nicht ungewöhnlich: Die Geburt ihres ersten Babys hielten sie 2021 auch geheim, bis sie dessen Ankunft in einem knappen Statement bestätigten.

Getty Images Brenda Song im November 2019

Getty Images Macaulay Culkin bei den American Music Awards 2018

Instagram / brendasong Macaulay Culkin und Brenda Song im November 2021

