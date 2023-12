Matthias Mangiapane macht sich bei Promi-BB unbeliebt!

Tut er sich mit seinem Verhalten einen Gefallen? Zurzeit sitzen wieder einige Kandidaten im Promi Big Brother-Container fest. Eigentlich lief das Zusammenwohnen in der härtesten Promi-WG Deutschlands bisher überraschend harmonisch ab. Doch nachdem Yeliz Koc (30) drei Kandidaten für den Auszug nominieren musste und sich für Iris Klein (56), Matthias Mangiapane (40) und Marco Strecker (21) entschied, kippte die Stimmung. Vor allem der einstige Dschungelcamp-Kandidat regte sich sehr über die Entscheidung auf. Doch mit seinem Verhalten scheint sich Matthias keinen Gefallen zu tun!

Als es an das nächste Spiel geht, möchte der TV-Star die Ehefrau von Max Kruse (35) nicht in seinem Team haben – und wählt stattdessen Paulina Ljubas (26). "Ich bin halt taktisch, da nehme ich jemanden, der halt auch im Kopf hell ist. Ich suche mir mein Team aus, um zu gewinnen und Paulina hat mehr im Kopf als Dilara", erklärt der TV-Star. Doch damit stößt er nicht nur Dilara vor den Kopf, sondern bringt auch Dominik Stuckmann (31) gegen sich auf, der sie in Schutz nimmt.

Nicht nur im Haus selbst hat sich der Kampf der Realitystars-Teilnehmer unbeliebt gemacht: Auch auf X finden viele Fans sein Verhalten unterirdisch. "Einige Kandidaten (aka. Mangiapane) können froh sein, dass der Bums in zwei Tagen schon endet, denn man erkennt seien Charakter immer besser", findet ein User. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Der Mangiapane hat immer noch nicht verstanden, dass alles nur ein Spiel ist."

