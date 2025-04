Ist Dilara Kruse auch in anderen Freundschaften toxisch?

Roaya Soraya hat sich in einer Fragerunde auf Instagram offen über ihre ehemalige Freundin und Teampartnerin Dilara Kruse geäußert. Auf die Frage, ob Dilaras "toxisches Verhalten" bereits vor ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der Realityshow #CoupleChallenge sichtbar war, antwortete Roaya mit einem klaren "Nein". Laut der Influencerin änderte sich das Verhalten der Spielerfrau erst, nachdem die Teilnahme an der Show beschlossen war. Doch dann ließ sie eine Anmerkung folgen, die den Fans zu denken geben dürfte: "Ich hatte zwar schon das ein oder andere Mal mitbekommen, wie sie mit anderen Menschen umgeht, und da hätte ich schon hellhörig werden müssen."

Die Teilnahme an der Show überstand die Freundschaft nicht. "Dilara hat nach der Show die Freundschaft beendet", verriet Roaya vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash. Darüber scheint die Take Me Out-Bekanntheit aber nicht traurig zu sein. "Rückblickend kann ich sagen, dass ich wirklich sehr dankbar bin, dass eine bestimmte Person nicht mehr in meinem Leben ist", betont Roaya in einer Instagram-Story.

Im Gespräch mit Promiflash verriet Roaya zudem, dass sie sich heute nicht mehr von der Ehefrau von Max Kruse (37) herumschubsen lassen würde. "Das war ein Lernmoment – ein schmerzhafter, aber wichtiger. Heute würde ich das kein zweites Mal zulassen", stellte die 34-Jährige klar. Trotz der Streitigkeiten zwischen ihnen erreichten Dilara und Roaya den zweiten Platz bei "#CoupleChallenge". Im Finale mussten sie sich gegen Paulina Ljubas (28) und ihren Freund Tommy Pedroni (30) geschlagen geben.

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

