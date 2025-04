Dilara Kruse kündigte Roaya nach Dreharbeiten Freundschaft

Roaya Soraya verrät, dass ihre einstige Freundin Dilara Kruse die Freundschaft nach den gemeinsamen Dreharbeiten zur Show #CoupleChallenge beendet hat. In einem Gespräch mit Promiflash erklärt Roaya, dass Dilara kurz vor der Ausstrahlung der Sendung noch einmal Kontakt zu ihr gesucht habe, dieser jedoch für sie bedeutungslos gewesen sei. "Für mich war das Thema durch", stellt die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin unmissverständlich klar.

Dilaras Auftreten in der Sendung hat ihr mittlerweile einen Shitstorm eingebracht, da sie nicht nur Teamkollegin Roaya, sondern auch andere Mitstreiter wie Sandra Sicora (32) in den Augen der Zuschauer herablassend behandelte. Roaya selbst zeigt sich im Promiflash-Interview distanziert und macht deutlich, dass sie kein Interesse an einer Versöhnung mit der Ehefrau von Max Kruse (37) hat: "Zu viel ist vorgefallen und ich möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben." Doch wie steht die Reality-TV-Bekanntheit zu dem Hass, der Dilara aktuell im Netz entgegenschlägt? "Drohungen oder anderes unangemessenes Verhalten toleriere ich grundsätzlich nicht", betont Roaya und fügt ergänzend hinzu: "Aber emotional distanziere ich mich davon."

Die Kritik der Zuschauer scheint von Dilara abzuperlen. Anfang der Woche meldete sie sich im Netz und machte unmissverständlich klar, was sie von dem öffentlichen Gegenwind hält. Zu dem Song "F*ck You" von Lily Allen (39) sprang die ehemalige Kellnerin in ihrer Instagram-Story wild herum und zeigte den Mittelfinger in die Kamera. "Ich, der es völlig am Ar*ch vorbeigeht, wie andere Leute über mich reden. So bin ich wenigstens in ihren Köpfen [...]", kommentierte sie den Post.

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, Mai 2024

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im April 2025

