Trotz Kritik: Roaya Soraya sieht TV-Chancen für Dilara Kruse

Dilara Kruse sorgte bei #CoupleChallenge mit ihrem Verhalten für ordentliches Drama und eckte bei vielen Zuschauern an. Auch die Freundschaft zu ihrer Teampartnerin Roaya Soraya zerbrach nach der Show. Diese glaubt allerdings, dass die ehemalige Spielerfrau trotz der negativen Kritik weiterhin gute Chancen auf zukünftige TV-Projekte hat. "Reality lebt ja von Drama. Und dementsprechend glaube ich, es ist zwar an sich für sie negativ ausgegangen, aber jedes Format braucht natürlich auch eine Person, die polarisiert", erklärt die Influencerin auf dem Bild-Renntag gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Sie hat polarisiert mit ihrem Verhalten und ich denke schon, dass die Produzenten darauf aufmerksam geworden sind und dass sie dadurch gebucht wird."

Obwohl die Beziehung der beiden Frauen belastet scheint, erweckt Roaya nicht den Eindruck, Groll zu hegen. Ganz im Gegenteil: Gegenüber Promiflash macht sie deutlich, Dilara alles Gute und Erfolg auf diesem Weg zu wünschen – insbesondere, "wenn das ihr Weg ist und sie den so einschlagen möchte". "Mit diesen Charakterzügen kann sie das gerne machen. Am Ende des Tages muss sie halt damit klarkommen. Und wenn sie nachts gut schlafen kann, dann ist das schon in Ordnung für mich", gibt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin zu verstehen und ergänzt: "Aber ich wünsche ihr wirklich, wenn sie es machen möchte, dass sie da auf jeden Fall in viele Shows reinkommt."

Trotz ihrer positiven Worte bezüglich Dilaras Karrierechancen gibt es keine Anzeichen für eine erneute Annäherung zwischen den beiden. Die Frau von Max Kruse (37) fiel während der Ausstrahlung von "#CoupleChallenge" insbesondere durch ihr herablassendes Verhalten gegenüber Roaya auf – weshalb es auch wirklich schwer für die Social-Media-Bekanntheit war, das Drama mitzuverfolgen. "Die Ausstrahlung zu sehen, war für mich ehrlich gesagt ein Schock", verdeutlichte sie vergangenen Monat im Gespräch mit Promiflash und zeigte sich besonders enttäuscht darüber, dass sie während der Show kaum Rückhalt in ihrem Team gespürt habe. Heute würde sie in einer ähnlichen Situation anders reagieren. "Das war ein Lernmoment – ein schmerzhafter, aber wichtiger. Heute würde ich das kein zweites Mal zulassen", stellte die Reality-TV-Teilnehmerin klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

Anzeige Anzeige

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

Anzeige Anzeige