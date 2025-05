"Fame Fighting": Steigen Sandra Sicora & Dilara in den Ring?

Sandra Sicora (32) bringt nun ordentlich Pfeffer in die Gerüchteküche: Der Reality-TV-Star will im Rahmen des anstehenden Fame Fighting-Events gegen Dilara Kruse in den Ring steigen. Beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen stellte Sandra unmissverständlich klar, dass sie nach dem Streit bei #CoupleChallenge großen Gefallen an einem echten Schlagabtausch mit der Spielerfrau gefunden hat. Dilara, Ehefrau von Ex-Fußballprofi Max Kruse (37), und Sandra lieferten sich im TV bereits verbale Auseinandersetzungen – nun könnte der Zoff im Boxring weitergehen. "Nachdem sie sich so benommen hat, würde ich auf jeden Fall gerne gegen sie kämpfen!", sagte Sandra und stichelte weiter, dass Dilara bei ihr "direkt aus dem Ring fliegen" würde.

Der Showdown scheint also vorbereitet zu sein. Auch Dilara ist bekannt dafür, Konfrontationen nicht zu scheuen – das zeigte sie bereits bei "#CoupleChallenge", als sie Sandra vor versammelter Runde als "falsche Schlange" bezeichnete und damit deutlich machte, was sie von ihr hält. Ob es tatsächlich zum Kampf kommt und die beiden Reality-Stars bei "Fame Fighting" aufeinandertreffen, bleibt jedoch noch offen. Die sportliche Verbindung von Dilara zu Ehemann Max Kruse könnte ihr beim Training durchaus zugutekommen. Doch auch Sandra bringt bereits Erfahrung mit.

Nicht zum ersten Mal sorgte Sandra im Zusammenhang mit "Fame Fighting" für Schlagzeilen: Bereits 2024 stand sie kurz davor, als Teilnehmerin in den Ring zu steigen – gegen Paulina Ljubas (28), die neue Partnerin ihres Ex-Freundes Tommy Pedroni (30). Inzwischen haben sich die beiden jedoch am Set von "#CoupleChallenge" überraschend versöhnt. Ihre plötzliche Umarmung kam für Zuschauer und Kollegen unerwartet, nachdem ihr monatelanger Streit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte. Sandra ist für ihre direkte Art bekannt – und eckt damit regelmäßig an. Doch genau das bringt nicht nur Zündstoff ins TV, sondern macht die Reality-Welt für viele Fans besonders reizvoll.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten Sandra Sicora und Julian Stoeckel

Anzeige Anzeige

Instagram / couplechallenge.de Paulina Ljubas und Sandra Sicora

Anzeige Anzeige