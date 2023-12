Nach Verlust seiner Tochter: Ashley Cain wird wieder Vater!

Grund zur Freude! Ashley Cain (33) und seine Ex Safiyya Vorajee (36) mussten vor rund zwei Jahren den Tod ihrer Tochter Azalylia verkraften. Das Baby litt an einer seltenen Form von Leukämie. Nur acht Monate nach der Geburt verstarb die Kleine. Die Beziehung des einstigen Fußball-Profis und seiner Partnerin zerbrach nach dem Schicksalsschlag. Doch nun verkündet Ashley, dass er erneut Vater wird!

Gegenüber The Sun erzählt der Sportler, wie er von den süßen Nachrichten erfuhr: "Ich bekam eine Nachricht, dass sie mich sprechen müsse, also ging ich zu ihr und sie erzählte mir, dass sie schwanger sei. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sich das angefühlt hat." Der Brite erwarte einen kleinen Jungen zusammen mit einer langjährigen Ex-Freundin. Die beiden sind laut Ashley kein Paar. Nachdem er von der Schwangerschaft erfahren hatte, sei er zu dem Grab seiner kleinen Tochter gefahren und habe ihr von den Neuigkeiten berichtet.

Vor ein paar Monaten gedachte der Ex-Fußballer via Instagram seiner verstorbenen Tochter. "Gestern war ein sehr schwerer Tag, denn es war der zweite Jahrestag, seit wir Azaylia zu Grabe getragen haben. Dennoch war es wichtig für mich, mich diesem Tag mit dem Kampfgeist zu stellen, den sie immer so anmutig und mutig gezeigt hat", kommentierte Ashley den Instagram-Beitrag.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain, Sportler

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter

Instagram / mrashleycain Ashley Cain am Grab seiner Tochter Azaylia

