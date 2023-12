Schweigen Prinz Harry und Meghan absichtlich zu Royal-Buch?

Was hat es mit dieser Reaktion auf sich? In einem neuen Buch werden derzeit neue Details über die britischen Royals enthüllt. Unter anderem wird in dem Schriftstück erneut die Debatte über die Hautfarbe von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghans (42) Sohn thematisiert – und in einer Übersetzung werden sogar zwei Mitglieder der Königsfamilie direkt beschuldigt. Die Schlagzeilen schlagen inzwischen hohe Wellen. Nur von einer Seite bleibt es stumm: Harry und Meghan äußern sich einfach nicht zu den Gerüchten!

Nachdem die neuesten Behauptungen über die Monarchie die Runde gemacht hatten, meldeten sich zahlreiche Insider zu Wort. Aus den Reihen der Sussexes blieb es ruhig. Das hat offenbar auch einen Grund. "Es ist interessant, wenn man bedenkt, dass sie sich in der Vergangenheit darüber beschwert hätten, nicht gegen negative Presseberichte unterstützt worden zu sein", vermutet eine Quelle Absicht hinter dem Schweigen gegenüber The Telegraph. Ein anderer Insider versichert: "Für das Paar ist das Schweigen zu diesem Zeitpunkt ohrenbetäubend!"

Ob Harry und Meghan sich wohl irgendwann äußern werden? Ihre Familie wäre ihnen dafür wohl bestimmt dankbar – allen voran Prinzessin Kate (41) und König Charles III. (75). Denn diese beiden sollen laut der Übersetzung die Debatte angeführt haben. Die Royals sollen nun sogar in Betracht ziehen, rechtlich gegen das Buch vorzugehen.

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Kate bei der Krönung von König Charles III.

